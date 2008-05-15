У Криму заборонили фотографуватися з дикими тваринами

У Криму цього літа заборонено фотографуватися з дикими тваринами.

Як повідомили УНІАН у Київському еколого-культурному центрі, 19 березня 2008 р. парламент Криму прийняв постанову "Про утримання диких тварин і птахів в Автономній Республіці Крим". Ініціатором прийняття постанови виступив Київський еколого-культурний центр, який півроку тому звернувся з відповідним листом до голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА.

У повідомленні зазначається, що у відпускний сезон на кримських набережних і пляжах працює величезна кількість вуличних фотографів, які жорстоко експлуатують диких тварин. Крокодилам замотують скочем пащу, мавп б`ють і тримають на наркотиках, у сов від фотоспалахів сліпнуть очі. Багато тварин не мають щеплень і можуть стати розповсюджувачами більш ніж 100 захворювань. Тепер така діяльність вуличних фотографів у Криму заборонена.

Це друга велика перемога київських екологів, які захищають тварин України від жорстокого поводження. Перша була досягнута у червні 2007 р., коли мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заборонив фотографам-тваринникам експлуатувати диких тварин у столиці, а зараз те ж саме зроблено у Криму.

Єдиним великим курортним містом, де фотографи з тваринами поки можуть себе почувати вільно, є Одеса. Міська влада поки відповідає відписками на заклики Київського еколого-культурного центра припинити жорстоку експлуатацію диких тварин і видати відповідне розпорядження.