Тимошенко вважає, що реформування вугільної галузі їй по плечу

Програма реформування вугільної галузі, концепція якої була затверджена на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України, буде ретельно обговорена з представника профільних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора під час прес-конференції заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми вживемо серйозних заходів, щоб остаточне затвердження програми проходило спільно з вуглевидобувними підприємствами, профспілками, фахівцями, галузевими ученими, і, я думаю, що реформування вугільної галузі нам по плечу», - сказав Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що на сьогодні спостерігається вперше в Україні збільшення видобутку вугілля високої якості, тому що припинено перерозподіл коштів за тіньовими схемами.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що концепція програми передбачає систему залучення інвестицій в галузь і врегулювання заробітної плати її співробітникам.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на засіданні у середу затвердив Концепцію реформування вугільної галузі.

За словами міністра вугільної промисловості України Віктора ПОЛТАВЦЯ, згідно з документом, шахти для приватизації об`єднані в 22 лоти, до кожного увійшли як прибуткові шахти, так і збиткові, а також шахти з достатнім запасом вугілля, які планується закривати.