Затримано жінку, яка викрала немовля з пологового будинку

Працівники Державтоінспекції столиці затримали жінку, яка викрала немовля з пологового будинку Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, інформація про скоєння злочину надійшла до чергової частини столичної міліції близько 16-ї години. Відразу було введено оперативний план „Сирена”. Прикмети трьох жінок віком 35-45 років негайно було доведено до особового складу ДАІ. З метою запобігання їхнього виїзду за межі столиці на контрольно-пропускних пунктах ДАІ було введено режим та посилено наряди. Автопатрулі полку ДПС „Кобра” виставлено на мостах через Дніпро.

Водночас про розшук злочинців було поінформовано працівників таксомоторних парків, швидкої медичної допомоги та інших оперативних служб міста, що мають радіозв’язок. Загалом до розшукових заходів залучено 130 працівників ДАІ та 58 патрульних автомобілів. І вже через десять хвилин від оперативного чергового ГУ МВС України в м. Києві було отримано інформацію про те, що жінку, яку підозрюють у скоєнні злочину, помічено поблизу ринку „Відрадний”, що на бульварі І. Лепсе. На місце події негайно було направлено автопатрулі ДАІ, які й затримали зловмисницю. Викрадене немовля жінка носила в поліетиленовому пакеті.

Як повідомляв УНІАН, вчора в пологовому будинку №5 на Червонозоряному проспекті у Києві викрали немовля, яке народилося два дні тому.