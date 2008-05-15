Нацбанк вирішив змінити курс гривні

«Офіційний курс гривні (по відношенню до долара) мінятиметься у бік її зміцнення. Це пов`язано з тим, що пропозиція валюти в країні значно перевищує попит», — повідомив «Делу» перший заступник глави Нацбанку Анатолій Шаповалов. Останній раз офіційний курс долара Нацбанк міняв три роки тому - в квітні 2005-го.

До яких меж зміцнюватиметься гривня, банкір не сказав, але уточнив, що це відбудеться найближчим часом. «Враховуючи те, що Центральний банк не брав участь у торгах, ринок сам сформував курс. У квітні він склав в середньому 4,93 гривні за долар, а в травні ще нижче. Від того, що ми наблизимо до реального офіційний курс, особливо нічого не зміниться», - уточнив він. В той же час, на думку банкірів, за межі коридору, встановленого Основними принципами грошово-кредитної політики, офіційний курс все одно не опуститься. «Правління Нацбанку може зробити у гіршому разі 4,95 гривні за 1 долар», - говорить голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін. Анатолій Шаповалов стверджує зворотне: «Основні принципи грошово-кредитної політики, які виносяться на розгляд Верховної Ради, - це прогноз. Є закон, який говорить, що курс встановлює Нацбанк, а не парламент. Тому НБУ має право встановити курс і нижче 4,95. Хоча це питання дискусійне», - вважає чиновник.