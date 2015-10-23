У Донецькій області чоловік підірвався на розтяжці

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС в Донецькій області, повідомлення про подію надійшло в міліцію сьогодні близько 8:35.

Відомо, що потерпілий є жителем міста Сніжне Донецької області 1970 року народження.

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Чоловік відійшов від дороги поблизу села Березове Мар'їнського району і натрапив на вибуховий пристрій.

Наразі постраждалий з численними пораненнями госпіталізований в одну з лікувальних установ Волновахи.

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