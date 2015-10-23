У Донецькій області чоловік підірвався на розтяжці
11:15, 23 жовтня 2015Суспільство
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Житель Сніжного Донецької області отримав численні травми, підірвавшись на розтяжці.
Житель Донецької області підірвався на розтяжці
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС в Донецькій області, повідомлення про подію надійшло в міліцію сьогодні близько 8:35.
Відомо, що потерпілий є жителем міста Сніжне Донецької області 1970 року народження.
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Чоловік відійшов від дороги поблизу села Березове Мар'їнського району і натрапив на вибуховий пристрій.
Наразі постраждалий з численними пораненнями госпіталізований в одну з лікувальних установ Волновахи.
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