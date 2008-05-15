Чого очікує Україна від вступу до СОТ (опитування)

Половина українців вважають, що вступ до Світової організації торгівлі буде корисним для України.

Такі результати дослідження були надані агентству УНІАН соціологічною службою Центру Разумкова.

“Дві третини громадян (65%) зазначили, що вони знають, що таке СОТ. Серед тих, хто знає, що таке СОТ, позитивні очікування переважають над негативними: 51,2% респондентів вважають, що вступ до СОТ буде корисним для економіки України, а 20,7% – що він буде шкідливим. 7,2% опитаних вважають, що вступ до СОТ не позначиться на економіці України, а 20,95 – вагалися з відповіддю”, - зауважив директор служби Андрій БИЧЕНКО.

Згідно з результатами дослідження, громадяни, які знають, що таке СОТ, очікують, що вступ до СОТ буде корисним великому українському бізнесу. Такої думки дотримуються майже дві третини опитаних (64,0%). Лише 7,9% опитаних вважають, що вступ до СОТ принесе великому бізнесу шкоду, а 8,7% - що це не позначиться на діяльності великого бізнесу. Решта опитаних вагалися з відповіддю.

Водночас, за словами А.БИЧЕНКА, громадська думка стосовно наслідків вступу України до СОТ для малого і середнього бізнесу є невизначеною. Чверть опитаних (25%) не змогли відповісти на це питання, а частки респондентів, які очікують користі (31,4%) та шкоди (34,6%), є майже рівними. Кожен з 11-ти респондентів (9,1%) вважає, що вступ України до СОТ не позначиться на діяльності малого та середнього бізнесу.

Директор соціологічної служби Центру Разумкова додав, що у діяльності СОТ українці, які знають, що таке ця організація, вбачають більше користі для розвинутих країн, ніж для країн, що розвиваються. Так три чверті опитаних (75,3%) вважають, що розвинутим країнам діяльність СОТ приносить більше користі і лише 2,7% респондентів вбачають у діяльності СОТ шкоду для розвинутих країн. Решта опитаних вагалися з відповіддю.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 квітня 2008 року. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.