В Україні буде 28° тепла

16 травня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних, північних, а вдень і в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі у східній частині 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°, на решті території 5-10° тепла; вдень 16-21°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 25°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

17-18 травня утримається мінлива хмарність. 17 травня очікуються короткочасні дощі (вночі переважно невеликі), грози, лише у південній частині без опадів; 18 травня в Україні без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя, а вдень і у західних та місцями в північних областях короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, в Криму 5-10° тепла; вдень 17 травня 19-24°, на Закарпатті та півдні країни до 27°, 18 травня 23-28° тепла; в Карпатах вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°.

19- 20 травня у західних областях пройдуть грозові дощі; температура вночі 8-13°, вдень 19 травня 16-21°, 20 травня 14-19°. На решті території - без опадів, лише вдень 20 травня у північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози; температура суттєво не зміниться.

У Києві та області 16 травня буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.

17-18 травня - мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° тепла; вдень 17 травня 19-24°, 18 травня 23-28°.

19-20 травня - без опадів, лише вдень 20 травня місцями короткочасні дощі, грози. Температура суттєво не зміниться.