Україна - передостання у світі за конкурентоспроможністю

Україна посіла передостаннє місце в світовому рейтингу конкурентоспроможності, обігнавши лише Венесуелу.

Про це йдеться у щорічному огляді конкурентоспроможності 55 країн світу, підготовленому Міжнародним інститутом розвитку менеджменту (International Institute for Management Development (IMD), який розташовано в Швейцарії.

Відповідно до огляду, рейтинг України впав з 46 місця в минулому році до 54.

Світовий рейтинг конкурентоспроможності уже 15 років поспіль очолює США. Крім того, в першу п’ятірку найбільш конкурентоспроможних країн увійшли Сінгапур, Гонконг, Швейцарія та Люксембург. В першу десятку входять Данія, Австралія, Канада, Швеція та Нідерланди. Цьогорічний рейтинг Росії впав на 4 позначки - до 49 місця.

Замикають світовий рейтинг конкурентоспроможності - Індонезія, Аргентина, Південна Африка, Україна та Венесуела.