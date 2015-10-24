Україна в ніч на неділю переходить на зимовий час

Як йдеться у відповідному повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку, 25 жовтня 2015 року о 4 годині за київським часом відміняється літній час із переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Таким чином, на всій території України скасовується літній час, згідно з постановою Кабінету міністрів від 13.05.1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

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