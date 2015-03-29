Цієї ночі Україна перейшла на літній час

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«На території України 29 березня 2015 о третій годині за київським часом вводиться літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед», - сказано в повідомленні.

Перехід на літній час здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

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Вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнышого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР від 1981 року. Зараз на літній і зимовий час переходять більше ніж у 110 країнах світу.