ЄС вимагає від України ”олійних” гарантій до 19.00

Єврокомісія вимагає від України сьогодні до 19.00 за київським часом (18-00 за середньоєвропейським часом) надати гарантії уникнення випадків забруднення соняшникової олії в майбутньому.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ.

“Цього тижня представники Єврокомісії та України обговорили питання забруднення олії, підняте в листі від 6 травня Генеральним директором Генерального директорату “Здоров’я” Єврокомісії на адресу голови Місії України при ЄС. Отримані нечіткі гарантії щодо майбутнього постачання олії в ЄС були недостатніми, тому новий лист було направлено з вимогою надати чіткі зобов’язання до 18.00 сьогодні”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що в своєму другому листі Єврокомісія, зокрема, вимагає брати зразки і проводити дослідження кожної партії соняшникової олії на можливість наявності в ній нафти, надавати сертифікати разом з аналітичними доповідями про відсутність неприпустимого рівня забруднення олії, надавати деталі протоколів щодо відбору зразків, лабораторій та методів аналізу, що використовуються при здійсненні перевірки олії на наявність нафти, надати гарантії, що соняшникова олія не експортуватиметься до ЄС до здійснення всіх заходів, перелічених вище.

Н.ПАПАДУЛАКІ не уточнила, якою може бути подальша реакція Єврокомісії, у випадку не отримання відповідних гарантій від України.

Водночас, вона зазначила, що загалом, забруднена олія була виявлена в 13-ти країнах-членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції та в 9-ти третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії та Вануату.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня цього року Єврокомісія направила лист українській владі, в якому попросила повідомити результати розслідування щодо джерел забруднення олії, повідомити про здійснені заходи для уникнення такого роду забруднень в майбутньому, а також надати гарантії відсутності неприпустимого рівня нафти в олії шляхом покращення аналізу будь-яких партій олії, що відправляється на експорт до Європейського Союзу.

Забруднену соняшникову олію походженням з Україну було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену олію українського походження, а також продукти, що містили понад 10% забрудненої української олії.