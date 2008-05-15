ГУБОЗ звинуватив Черновецького у корупційних діях

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, а також його адвокат не з’явилися для ознайомлення з протоколом про корупцію до столичного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники УБОЗу вчора викликали його на 16.00, водночас, як зазначили у прес-службі ГУБОЗ МВС України, надалі міліція діятиме відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, як наголосив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, незалежно від того, з’явиться чи не з’явиться Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ для ознайомлення з протоколом, цей документ буде передано на розгляд суду для прийняття відповідного рішення.

У свою чергу, як повідомила речник начальника ГУБОЗ МВС України Олена МЕЛЬНИК, в результаті проведення ГоловКРУ перевірки КМДА та райдержадміністрацій столиці було встановлено факти порушення чинного законодавства, що призвели до незаконного нарахування та виплат надбавок «за високі досягнення у праці» та завищення розміру премій та інших виплат на загальну суму понад 250 тис. грн. окремим головам райдержадміністрацій та їхнім заступникам.

За даним фактом співробітники столичного УБОЗу склали протокол про корупцію з боку голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відповідно до порушення вимог закону України про боротьбу з корупцією у зв’язку із наданням незаконних переваг під час підготовки прийняття нормативно-правових актів.

Крім того, вчора співробітники УБОЗу повідомили про складений протокол Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та запропонували ознайомитися з ним, роз’яснивши права особи, що притягується до адмінвідповідальності.

Після того як Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмовився від запропонованого, йому було вручено офіційний виклик до столичного УБОЗу. Більше того, аналогічні виклики з роз’ясненням прав особи, що притягується до адмінвідповідальності, офіційними листами було направлено Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ за місцем його роботи та проживання.