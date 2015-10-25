У Львові на "гарячу лінію" ОДА надійшло близько тисячі дзвінків про порушення на виборах

Про це повідомив УНІАН начальник відділу адміністрування апарату Львівської ОДА Федір Алєйніков.

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Він зазначив, що на "гарячу лінію" телефонують жителі області з приводу незаконної агітації в день місцевих виборів за окремі політичні партії. Надходять звернення з приводу недопущення виборців до голосування через відсутність у списках, а також неповної інформації на виборчих дільницях про кандидатів у депутати. Станом на 15:00 25 жовтня, на "гарячу телефонну лінію" надійшло близько 1 тисячі дзвінків.

"В цілому, серйозних порушень, або таких, які вплинули б на проведення голосування та результати виборів, не зафіксовано", - додав Алєйніков.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській обласній державній адміністрації сьогодні працює спеціальна "гаряча лінія" для виборців.