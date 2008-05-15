Для киян краще за все, щоб мер не мав більшості в Київраді?

Директор Фонду сободи, директор східноєвропейських програм Центру міжкультурної співпраці і комунікації Ігор ДЕМЕНТЬЄВ вважає, що оптимальною для інтересів киян буде ситуація, коли в Київраді буде сформована коаліція, опозиційна меру столиці.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами І.ДЕМЕНТЬЄВА, це дасть змогу здійснювати реальний контроль за фінансовими потоками в київському бюджеті, що перешкоджатиме розбазарюванню багатомільйонних коштів. Крім того, підкреслив він, це істотно збільшить програми соціального захисту киян і дозволить зробити в Києві європейськими не лише ціни, а й рівень життя.

При цьому І.ДЕМЕНТЬЄВ висловив думку, що жодна політична сила не матиме в новій Київраді одноосібної більшості. Він підкреслив, що саме ті блоки і партії, які зуміють сформувати коаліцію, і будуть переможцями виборів. При цьому, підкреслив він, зовсім не обов`язково, що до їх числа потрапить блок, який набере найбільшу кількість голосів. І.ДЕМЕНТЬЄВ також зазначив, що чим більше сил входитиме в коаліцію, тим вона буде менш стабільною.