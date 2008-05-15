Луценко пропонує гроші особисто від себе

Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО «як громадянин» пропонує винагороду в 500 грн. за інформацію про розташування центру виплати заохочень при голосуванні за того чи іншого кандидата чи політичну силу на київських виборах.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, нещодавно співробітники міліції затримали три групи громадян, які пропонували киянам і давали кошти за голосування за одного із політиків. Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що як міністр внутрішніх справ він дав «чітку вказівку максимально сконцентрувати увагу на фактах підкупу виборців».

При цьому він запевнив, що міліція забезпечить під час виборів у столиці чесне волевиявлення при голосуванні на виборчих дільницях, а все решта (підрахунок голосів), на його переконання, залежить від чесності співробітників, які працюватимуть у складі виборчих дільниць.