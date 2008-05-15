15-річний юнак на мотоциклі збив на смерть велосипедиста

У селі Северинівка Жмеринського району Вінницької області 15-річний учень коледжу вночі, рухаючись на великій швидкості на мотоциклі, збив на смерть 40-річного місцевого жителя, який їхав на велосипеді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державтоінспекції у Вінницькій області.

За даними ДАІ, трагедія сталася 14 травня близько 23:55 в селі Северинівка. Неповнолітній водій чотирициліндрового мотоцикла "Honda" на великій швидкості не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, місцевого жителя.

Велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, а водій мотоцикла та його пасажир, 1990 р. н., учень Чернятинської ЗОШ, житель с. Чернятин, з отриманими важкими тілесними ушкодженнями госпіталізовані до травматологічного відділення Жмеринської центральної районної лікарні.

Як зазначили в ДАІ, посвідчення водія у хлопця немає, мототранспорт незареєстрований.