Голова МВФ: фінансова криза закінчилась, але напруга зростатиме
21:41, 15 травня 2008Суспільство
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Просто банки перестаралися з кредитами
|Домінік Стросс-Кан
На думку Стросс-Кана, основна проблема полягає в ефекті, який криза чинить на найбільші економіки світу. Вплив кризи триватиме ще протягом кількох кварталів.
Нагадаємо, в квітні цього року МВФ оцінив втрати від кредитної кризи майже в трильйон доларів. Рік тому фонд передбачав, що втрати від кризи американського ринку житла будуть обмеженими.
Причиною кризи послужила завелика кількість високоризикових іпотечних кредитів, які банки США видали неблагонадійним позичальникам. За оцінкою інвестиційного банку Goldman Sachs, з початку кризи американські фінансові інституції зазнали збитків на 120 мільярдів доларів.
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