Ющенко домовився модернізувати вертольоти, перш ніж відправити їх в Афганістан

Україна приєдналася до британсько-французької ініціативи щодо модернізації вертольотів та підготовки екіпажів для участі у миротворчих акціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, підсумком якої стало підписання спільної заяви. Відповідно до неї, Україна починає свою участь в британсько-французькій ініціативі з метою підтримки модернізації вертольотів та підготовки екіпажів, яка покликана збільшити кількість вертольотів, що можуть використовуватися в Афганістані та інших міжнародних операціях.

«Це є вагомим і чітким підтвердженням здатності України бути важливим чинником у розвитку операційних спроможностей ЄС та НАТО», - йдеться в заяві.

Президент України та прем’єр Великої Британії констатували, що мають намір і надалі співпрацювати для вступу України до НАТО. Відповідно до заяви, керівники двох держав очікують на подальший прогрес у цьому процесі і під час зустрічі НАТО на рівні міністрів закордонних справ у грудні цього року.