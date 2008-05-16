Мерія Полтави категорично проти ідеї обійтися влітку без гарячої води

Мерія Полтави висловлює категоричну незгоду з пропозицією Полтавської обласної державної адміністрації про припинення постачання в місті гарячої води влітку.

Про це сказано в заяві прес-служби міськвиконкому Полтави, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Міська рада висловлює категоричну незгоду з розв’язанням подібних проблем за рахунок інтересів пересічних громадян. Тарифи підприємства «Полтаватеплоенерго» майже нічим не відрізняються від середніх показників, діючих в Україні», - сказано в заяві.

Водночас, за словами авторів документа, міська рада неодноразово пропонувала обласній владі передати обласне підприємство «Полтаватеплоенерго» в комунальну власність міста, що дало б змогу здійснювати цілеспрямовану фінансову підтримку підприємства відповідно до чинного законодавства.

«Проте жодних рішень з цього питання досі не ухвалено, а тільки в разі його вирішення влада міста може впливати на стан справ у даній сфері комунального господарства і здійснювати ефективне управління. Тільки в даному випадку органи місцевого самоврядування готові були б взяти на себе повну відповідальність за теплопостачання міста», - наголошується в заяві.

За даними прес-служби, міська рада переконана, що не потрібно рівнятися на гірші приклади в інших містах України, і остаточне рішення щодо тарифів і режиму забезпечення гарячою водою може бути ухвалене лише з урахуванням думки полтавчан.

Як повідомляв УНІАН, Полтавська обласна державна адміністрація просить владу Полтави дати згоду на припинення надання послуг населенню і соціальним закладам з підігріву води.

Так, ОДА вважає, що за чинних тарифів і збереження щоденного подання гарячої води в будинки полтавчан після завершення опалювального сезону сума непокритих витрат обласного підприємства «Полтаватеплоенерго» становитиме понад 1 млн. грн. щомісяця.