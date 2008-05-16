Саудівська Аравія більш за все цінує в Україні сільське господарство

Саудівська Аравія вважає найбільш перспективним співробітництво з Україною у сфері сільського господарства.

Про це заявив міністр торгівлі та промисловості Королівства Саудівської Аравії Абдулла ібн Ахмед Зейнал Алі РЕЗА сьогодні під час зустрічі з міністром економіки України Богданом ДАНИЛИШИНИМ, повідомила УНІАН прес-секретар міністра економіки України Роксолана СТАДНИК.

На думку Б.ДАНИЛИШИНА, Саудівська Аравія могли б диверсифікувати існуючі торговельні відносини шляхом реалізації спільних проектів у багатьох галузях народного господарства, у сфері новітніх технологій, активізації співпраці в інвестиційній сфері.

Поштовхом для поглиблення співробітництва, переконаний він, стане відкриття Посольства Саудівської Аравії в Києві.

З метою розширення двостороннього співробітництва, Б.ДАНИЛИШИН запросив саудівські компанії взяти участь у реалізації інфраструктурних та інших проектів, пов’язаних з підготовкою до проведення у 2012 році в Україні Чемпіонату Європи з футболу, що відкриває унікальні можливості для інвесторів.