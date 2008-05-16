Чому відклали оприлюднення результатів тестів

Український центр оцінювання якості освіти прийняв рішення не оприлюднювати на своєму сайті персональні результати тестування з української мови та літератури, як це планувалося раніше.

Причиною цього є тиск, який чинять вчителі багатьох шкіл на свої учнів, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

"До нас надходять численні повідомлення, що у багатьох регіонах шкільні вчителі тиснуть на учнів, вимагаючи повідомити результати тестування з української мови та літератури. Вони заявляють, що не виставлять у підсумковій державній атестації оцінку вищу, ніж за результатами зовнішнього тестування. Це є грубим порушенням існуючих норм, і ми не збираємося цьому сприяти", - заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Ігор ЛІКАРЧУК.

Директор УЦОЯО наголосив, що зовнішнє незалежне оцінювання та підсумкова державна атестація є цілком окремими процесами, і школи мають виставити учням ті оцінки, які, на думку вчителів, відображають рівень їхній знань. "Центр вже має всі результати, але ми вирішили не повідомляти їх доти, доки офіційні сертифікати не надійдуть до пунктів реєстрації – а це відбудеться не пізніше 30 травня", - додав І.ЛІКАРЧУК.

Раніше планувалося, що учасники зовнішнього тестування зможуть дізнатися свої результати з української мови та літератури 15 травня – на два тижні раніше, ніж одержать офіційні сертифікати.

Відповідно до наказу міністра освіти і науки України, починаючи з 2008 року вступ до вищих закладів освіти здійснюється лише на підставі сертифікатів про зовнішнє незалежне оцінювання знань.