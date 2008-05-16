У київському Гідропарку згорів ресторан

Цієї ночі на території парку відпочинку „Гідропарк” в двоповерховій будівлі ресторану „Сан-Сіті” виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, інформація про пожежу надійшла близько третьої години ночі від охоронців. Вогнеборці оперативно відреагували на виклик та вже за декілька хвилин прибули до місця надзвичайної ситуації. На той час майже весь ресторан був охоплений вогнем. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише за дві години.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 600 м кв. конструкцій даху, меблі та обладнання в середині ресторану. Жертв та постраждалих від вогню немає. Причина пожежі наразі з’ясовується.