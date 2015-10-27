СБУ затримала жителя Рівненщини, який планував вступити до терористичного угруповання "Призрак"

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що перебуваючи на початку 2015 року на території Російської Федерації в пошуках роботи, 26-річний житель Сарненського району отримав контакти осіб, які вербували бойовиків.

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Після повернення в Україну він зв’язався з жителькою Алчевська, яка є представником створеного російськими спецслужбами НЗФ "Призрак", та громадянином РФ на прізвисько "Фомич", уродженцем Смоленська. Росіянин зараз проживає в Луганську, є членом виконкому партії "Друга Росія", керівником терористичного руху "інтербригади" та керує артилерійським підрозділом бойовиків у "ЛНР".

У ході спілкування зловмисник забажав незаконно прибути на тимчасово окуповану територію Луганської області та як мінометник вступити до складу терористичного угруповання.

Слідчими Управління СБ України в Рівненській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України.