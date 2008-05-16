Тимошенко: РНБО збирали заради Vanco

Прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони її примушували повернути компанії Vanco право на розробку шельфів Чорного і Азовського морів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з виборцями Деснянського району м. Києва.

«Сьогодні РНБО на чолі з Президентом зібралося для того, щоб примусити уряд віддати все тій компанії, яка, власне, відібрала все це і України. І сьогодні п`ять годин мене, прем`єр-міністра, третирували керівники держави, щоб я повернула назад державну власність тому, у кого уряд забрав і повернув державі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ уточнила, що цей факт є свідченням того, «наскільки непроста ситуація і наскільки важко, але необхідно сьогодні працювати».

«Ми відстоюємо національні інтереси, але рухатися вперед можна тільки відчуваючи, що кожен крок уряду спирається на підтримку людей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.