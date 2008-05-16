У Криму зростає кількість релігійних радикалів

На території Криму більш як 600 релігійних організацій діють без реєстрації статуту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, про це йшлося під час міжвідомчої наради, присвяченої питанням дотримання законодавства у сфері міжнаціональних і міжконфесійних відносин.

Прокуратура інформує, що зростання числа послідовників радикальних релігійних течій сприяє роботі в духовних навчальних закладах Криму іноземних місіонерів, які представляють різні неурядові організації. "Міжнаціональну ситуацію в Криму ускладнює наявність і радикальних молодіжних організацій", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура АРК також повідомляє, про те, що випадки ксенофобії, зокрема, зафіксовані в місті Сімферополі, Сімферопольському та Білогірському районі автономії, де на стінах будинків виявлені написи образливого характеру для деяких етнічних груп, за цими фактами порушені кримінальні справи.

Під час наради було прийнято постанову, в якій визначено ряд заходів, спрямованих на недопущення проявів расової нетерпимості і міжконфесійної ворожнечі на території Криму.