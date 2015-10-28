Настане день, коли українські війська повернуться на східний кордон України - Яценюк

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

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"Настане день, коли українські війська повернуться на східний кордон України і буде повністю відновлена територіальна цілісність української держави. Донецьк, Луганськ і Крим повернуться в Україну, тому що це частина української держави", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Прем’єр-міністр нагадав, що цього дня 71 рік тому українські фронти дійшли до західного кордону України і звільнили її від фашистів: "Україна є країною-переможницею у Другій світовій війні. Ми шануємо подвиг наших бійців, наших визволителів, які зробили крок до звільнення Європи від фашистської чуми".

Глава уряду подякував присутнім біля Меморіалу Вічної Слави ветеранам: "Велика вам подяка за те, що ви зробили".

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