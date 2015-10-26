Яценюк: усі працівники ГФС, які підпадають під люстрацію, в понеділок мають бути звільнені

Про це він сказав у неділю, 25 жовтня, у «10 хвилинах», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Глава Уряду нагадав, що відповідно до закону про люстрацію доручив Міністерству юстиції України провести перевірку всього складу Державної фіскальної служби України.

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«З'ясувалося, що 42% вищого керівного складу ДФС - це податківці і митники, які працюють в центральному апараті, - підлягають негайному звільненню. Ще 15% вищого керівного складу керівництва Державної фіскальної служби в областях також підлягають звільненню», - підкреслив Яценюк.

«Акт (про підсумки перевірки) переданий керівнику Державної фіскальної служби. У понеділок всі ці люди повинні бути звільнені», - наголосив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у Мін'юсті заявили, що не виключають звільнення голови ГФС Романа Насірова у разі, якщо він не виконає доручення уряду і не звільнить вищих чиновників центрального апарату регіональних підрозділів служби, які підпадають під дію норм закону про люстрацію.