Суд Нідерландів схвалив проведення референдуму щодо України

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Виборчого ради країни.

Євроскептики Нідерландів провели кампанію зі збору підписів для проведення референдуму про ратифікацію документа. Минулого тижня Єрун де Крейк подав апеляцію, посилаючись на недостовірні дані тих, що підписалися.

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Згідно із заявою, де Крейк не може визначатися як "зацікавлена сторона в цій справі". Згідно із законом "Про консультативний референдум", особа визнається зацікавленим, якщо воно має "достатньо об'єктивного приватного і особистого інтересу".

Рішення Державної ради є остаточним, і зараз комісія з референдуму має призначити його дату.

Нагадаємо, для проведення референдуму було зібрано понад 400 тисяч підписів при необхідному мінімумі в 300 тисяч.