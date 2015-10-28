Суд Нідерландів схвалив проведення референдуму щодо України
Правовий відділ державної ради Нідерландів, діючий як судовий орган, відхилив апеляцію про проведення референдуму про асоціацію Україна-ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Виборчого ради країни.
Євроскептики Нідерландів провели кампанію зі збору підписів для проведення референдуму про ратифікацію документа. Минулого тижня Єрун де Крейк подав апеляцію, посилаючись на недостовірні дані тих, що підписалися.
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Згідно із заявою, де Крейк не може визначатися як "зацікавлена сторона в цій справі". Згідно із законом "Про консультативний референдум", особа визнається зацікавленим, якщо воно має "достатньо об'єктивного приватного і особистого інтересу".
Рішення Державної ради є остаточним, і зараз комісія з референдуму має призначити його дату.
Нагадаємо, для проведення референдуму було зібрано понад 400 тисяч підписів при необхідному мінімумі в 300 тисяч.
Як повідомлялося, 14 жовтня Виборча рада Нідерландів, розглянувши відповідне звернення, ухвалив рішення про проведення в країні референдуму, на якому буде поставлено питання про ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Під зверненням налічується 427 939 тис. підписів. Явка на референдумі повинна становити не менше 30% загальної кількості тих, хто має право голосу, після чого уряд буде вирішувати долю Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Результат референдуму має рекомендаційний характер.
Станом на сьогоднішній день процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС повністю завершили 22 країни-члени ЄС.