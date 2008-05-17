На два дні Луганськ став меккою байкерів

На два дні Луганськ став мекою байкерів. У піонертаборі «Ворошиловець» в суботу стартувала церемонія відкриття мотосезону-2008.

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор зльоту, лідер луганського байк-клубу «Нічні вовки» Володимир МАРТИНЕНКО, до Луганська прибули понад тисяча байкерів з Києва, Чернігова, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Москви, Ростова, Білгорода, Польщі і один представник зі США.

О 14:30 колона байкерів стартувала від естакади біля залізничного вокзалу до місця проведення зльоту. За словами В.МАРТИНЕНКА, в програмі зльоту – мотоконкурси, музичний марафон, фугас-шоу.

Родзинка програми – легендарна московська рок-група «Корозія металу».

Щороку байкери збираються з певною гуманітарною місією. Цього року частину зібраних коштів планують передати гематологічному відділенню дитячої обласної лікарні.

Зліт завершиться в неділю.