У Севастополі відкриють пам`ятник п`ятьом народам - жертвам депортації

Сьогодні в Севастополі відкриють пам’ятник жертвам депортації.

Як передає кореспондент УНІАН, будівництво пам`ятника розпочалося в грудні 2007 року, хоча, ще починаючи з 1994 року представники депортованих із Криму народів ((кримські татари, болгари, греки, німці і вірмени) вимагали від місцевої влади спорудити таку скульптуру у Севастополі.

Пам’ятник встановлено неподалік залізничного вокзалу. Він являє собою семиметровий п’ятигранний обеліск (кожна грань „належить” одному із п’яти депортованих народів), нижня частина якого є білою (символізує мирне, спокійне довоєнне життя, дружнє співіснування на кримському півострові багатьох національностей), а приблизно з середини обеліск різко (ломаною лінією) переходить в чорний колір. На пам’ятнику також містяться інформаційні таблички про обставини депортації кожного з п’яти народів.

Автор проекту - відомий севастопольський архітектор Георгій ГРИГОРЬЯНЦ.

Пам’ятник планується відкрити під час жалобного мітингу пам’яті жертв депортації.