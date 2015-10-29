Мером Добропілля став проросійський сепаратист, що підтримує бойовиків "ДНР" - ЗМІ
12:13, 29 жовтня 2015Суспільство
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Згідно з результатами обробки 100% протоколів у Добропіллі Донецької області перемогу на виборах мера здобув проросійський сепаратист, прихильник терористичного угруповання "ДНР" Андрій Аксьонов.
Скріншот відео
Як пише Новое время, раніше Аксьонов відкрито підтримував терористів "ДНР" і російських окупантів.
Крім того, він був одним з організаторів незаконного референдуму по відокремленню Донбасу від України.
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За нього свій голос віддали 68,9% виборців.
При цьому представник партії Наш Край Ігор Кудря набрав 9,1% голосів, а решта шість кандидатів, включаючи кандидатів від партій Сила Людей, Укроп і чотирьох самовисуванців - 6% і менше.
Нагадаємо, в містах Селидове, Добропілля та Угледарськ Донецької області на виборах мера перемогу здобули самовисуванці.
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