Мером Добропілля став проросійський сепаратист, що підтримує бойовиків "ДНР" - ЗМІ

Як пише Новое время, раніше Аксьонов відкрито підтримував терористів "ДНР" і російських окупантів.

Крім того, він був одним з організаторів незаконного референдуму по відокремленню Донбасу від України.

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За нього свій голос віддали 68,9% виборців.

При цьому представник партії Наш Край Ігор Кудря набрав 9,1% голосів, а решта шість кандидатів, включаючи кандидатів від партій Сила Людей, Укроп і чотирьох самовисуванців - 6% і менше.

Нагадаємо, в містах Селидове, Добропілля та Угледарськ Донецької області на виборах мера перемогу здобули самовисуванці.