У трьох містах Донецької області на виборах мера перемогли самовисуванці

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК у розділі «Місцеві вибори 2015».

Таким чином, за результатами опрацювання 100% протоколів, у місті Селідове перемогу здобув діючий мер – Віктор Ремізов, який набрав 45,5% (4259) голосів виборців, обійшовши свого найближчого конкурента – самовисуванця Миколу Євменова на 20%.

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У Добропіллі перемогу здобув також нині діючий міський голова – Андрій Аксьонов, за якого свій голос віддали 68,9% (13 907) виборців, на другому місці – висунутий партією «Наш край» Ігор Курдя, за якого проголосували 9,1% (1841) виборців.

У Вугледарську за керівника військово-цивільної адміністрації Андрія Сілича проголосували 41,6% (2205) виборців, а за його найближчого конкурента – Володимира Іваницького від «Опозиційного блоку», проголосували 30,61% (1621) виборців.