У 10 разів більше, ніж на Донбасі: У штабі АТО розповіли, яку оплату пропонують найманцям у Сирії
Найманцям в Сирії пропонується оплата в 10 разів більша, ніж у військах "ДНР" і "ЛНР" – до 200 тис. рублів.
Про це в ході прес-конференції в Краматорську заявив заступник керівника штабу АТО Костянтин Соколов, передає "112 Україна".
"Зазначається прибуття в навчальні центри "першого армійського корпусу" молодого поповнення з числа місцевих жителів. В ході розгорнутої агітації найманцям в Сирії, в даний час, на території "ЛНР" і "ДНР" пропонується зарплата до 200 тис. рублів на місяць. Порівняно з 20 тис. рублів за службу у військах так званих "ЛНР" і "ДНР", - заявив Соколов.
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За словами Соколова, приватні військові компанії з РФ розгортають свої призовні структури на території, підконтрольній "ЛНР" і "ДНР".
Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки Міноборони України, на Донбасі найманців вербують в "загони добровольців" для війни в Сирії.