Акція до Всесвітнього дня пам`яті людей, померлих від СНІД, проходить у Вінниці

Сьогодні вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом проводить акцію "Життя. Недорого", що присвячена Всесвітньому дню пам`яті людей, які померли від СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні вінницького обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Мета акції - не лише вшанувати пам`ять людей, які померли від СНІД, але й привернути увагу суспільства та представників влади до епідемії ВІЛ/СНІД в Україні та Вінницькій області зокрема, нагадати, що ця проблема стосується кожного, а байдужість до неї може стати причиною смертей ще десятків тисяч людей.

У цей день спільно з обласним та міським Центром соціальних служб сім`ї, дітей та молоді, відділом у справах сім`ї та молоді міської ради, управлінням освіти міської ради, неурядовоми громадськими організаціями "Позитив", "Отчий дім", "Паросток", ініціативною групою ЛЖВС, на площі літнього театру Парку культури та відпочинку ім.Горького з 13 до 20 години відбудуться виставка плакатів "Молодь проти СНІДу", розповсюдження інформаційної літератури та символіки, збір крові з метою тестування на ВІЛ, конкурс малюнків на асфальті, виставка плакатів, конкурси з призами, вікторини, музичний супровід, свічкова хода.

Вперше Всесвітній день пам`яті людей, померлих від СНІД, проводився у 1983 році в американському місті Сан-Франциско.

У Вінницькій області з початку ВІЛ-епідемії виявлено 1861 ВІЛ-інфікованих, 472 особам встановлено діагноз СНІД, померло 325 ВІЛ-інфікованих громадян (в тому числі від СНІДу – 186 осіб). На диспансерному обліку зараз знаходяться 1207 ВІЛ-інфікованих, в тому числі з діагнозом СНІД - 228 осіб. На контролі знаходиться 87 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, 85 дітей здорові, 21 – ВІЛ-інфіковані, 17 – померло.

Вінниця. 18 травня. УНІАН. Сьогодні вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом проводить акцію "Життя.Недорого", що присвячена Всесвітньому дню пам`яті людей, які померли від СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні вінницького обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Мета акції - не лише вшанувати пам`ять людей, які померли від СНІД, але й привернути увагу суспільства та представників влади до епідемії ВІЛ/СНІД в Україні та Вінницькій області зокрема, нагадати, що ця проблема стосується кожного, а байдужість до неї може стати причиною смертей ще десятків тисяч людей.

У цей день спільно з обласним та міським Центром соціальних служб сім`ї, дітей та молоді, відділом у справах сім`ї та молоді міської ради, управлінням освіти міської ради, неурядовоми громадськими організаціями "Позитив", "Отчий дім", "Паросток", ініціативною групою ЛЖВС, на площі літнього театру Парку культури та відпочинку ім.Горького з 13 до 20 години відбудуться виставка плакатів "Молодь проти СНІДу", розповсюдження інформаційної літератури та символіки, збір крові з метою тестування на ВІЛ, конкурс малюнків на асфальті, виставка плакатів, конкурси з призами, вікторини, музичний супровід, свічкова хода.

Вперше Всесвітній день пам`яті людей, померлих від СНІД, проводився у 1983 році в американському місті Сан-Франциско.

У Вінницькій області з початку ВІЛ-епідемії виявлено 1861 ВІЛ-інфікованих, 472 особам встановлено діагноз СНІД, померло 325 ВІЛ-інфікованих громадян (в тому числі від СНІДу – 186 осіб). На диспансерному обліку зараз знаходяться 1207 ВІЛ-інфікованих, в тому числі з діагнозом СНІД - 228 осіб. На контролі знаходиться 87 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, 85 дітей здорові, 21 – ВІЛ-інфіковані, 17 – померло.