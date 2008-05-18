На діловому форумі в Києві очікують Ющенка та Тимошенко
12:09, 18 травня 2008Суспільство
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Кілька країн презентують свої економіки
У Києві в рамках 17-го Щорічного засідання Ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) проходить діловий форум.
Як передає кореспондент УНІАН, на форумі присутній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.
Першим заходом в рамках форуму стало засідання на тему: “Нові джерела відновлювальної енергії: економія і заміна енергоносіїв для заповнення енергодефіциту”.
Крім того, сьогодні декілька країн презентують свої економіки.
Планується, що сьогодні у церемонії відкриття засідання Ради керуючих ЄБРР візьмуть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а також президент ЄБРР Жан ЛЕМ’ЄР.
Форум завтра продовжить свою роботу.
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