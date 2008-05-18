На діловому форумі в Києві очікують Ющенка та Тимошенко

У Києві в рамках 17-го Щорічного засідання Ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) проходить діловий форум.

Як передає кореспондент УНІАН, на форумі присутній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

Першим заходом в рамках форуму стало засідання на тему: “Нові джерела відновлювальної енергії: економія і заміна енергоносіїв для заповнення енергодефіциту”.

Крім того, сьогодні декілька країн презентують свої економіки.

Планується, що сьогодні у церемонії відкриття засідання Ради керуючих ЄБРР візьмуть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а також президент ЄБРР Жан ЛЕМ’ЄР.

Форум завтра продовжить свою роботу.