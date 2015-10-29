Мережу підкорює ролик про красу української землі, знятий з висоти пташиного польоту (відео)

"Україна - мій дім. Це аеровідео про центральну та західну частини України, про людей, які живуть в цьому прекрасному місці. Ласкаво просимо в мій дім", - описує ролик автор Олег Прилуцький.

Користувачі інтернету жваво відреагували на ролик - за день він зібрав 13 тисяч переглядів і чимало коментарів.

Читайте такожАктивісти зняли з висоти пташиного польоту маєток владики Павла УПЦ МП (відео)

"Дуже гарно представлено Україну, щиро дякую авторові! В багатьох місцях з тих, що тут є, побували і можу засвідчити - наша Україна дуже красива і має великий туристичний потенціал", - зазначив один з користувачів.