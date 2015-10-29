В ОБСЄ пояснили інцидент з ГРУшником у складі місії на Донбасі

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

"Цей спостерігач був відсторонений. Ми бачимо, як поведінка однієї людини може підірвати довіру до всієї місії. Він продемонстрував непрофесіоналізм і порушив усі правила поведінки ОБСЄ. Підкреслюю, що це поодинокий випадок, у нас 600 спостерігачів, які професійно працюють. Ми дотримуємося правила поведінки при роботі в таких складних умовах", - розповів Хуг на брифінгу.

При цьому він висловив надію, що цей випадок стане єдиним винятком.

Читайте такожУ Чернігові за шпигунство засуджено громадянина РФ

Як повідомляв УНІАН раніше, в Луганській області серед спостерігачів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі працюють російські військові розвідники.