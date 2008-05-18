Ющенко про ЄБРР, Україну і фондовий ринок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує на подальшу плідну співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку ЄБРР. Про це він повідомив, відкриваючи перше засідання Ради керуючих ЄБРР, яке відбувається в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент зазначив, що Україна вдячна Раді керуючих банку за рішення провести своє засідання в українській столиці, додавши, що це відбувається вдруге за останні 10 років.

За словами В.ЮЩЕНКА, “ми сприймаємо це як оцінку тих позитивних змін в політиці, економіці, демократичних зрушеннях, що відбулися в нашій державі”.

Президент зауважив, що на нинішнє засідання прибула рекордна кількість учасників, що засвідчує неабиякий інтерес до цього заходу і підкреслює зростаючу роль ЄБРР в європейській економіці.

Як сказав Глава держави, “останнім часом ми спостерігаємо появу нових викликів в європейській економіці”. При цьому , на думку В.ЮЩЕНКА, на сьогодні зростає консолідуюча роль ЄБРР у подоланні негативних тенденцій у світовій та європейській економіці.

Президент України переконаний, що при цьому нові ринки, зокрема, й в нашій державі, не втратять своєї актуальності.

В.ЮЩЕНКО додав, що Україна посилює свої позиції на фондовому ринку, однак, за його словами, він і досі залишається недооціненим.