ЗСУ та НАТО до кінця року планують розробити концепцію реформування української армії

Як йдеться у повідомленні на сайті місії України при НАТО, сьогодні у Брюсселі начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ генерал армії України Віктор Муженко провів зустріч з головою Військового комітету Альянсу генералом Петером Павелом.

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"Було домовлено до січня 2016 року спільно розробити Концепцію реформування Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО на середньострокову перспективу", - підкреслюється в повідомленні.

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Співрозмовники у ході зустрічі обговорили безпекову ситуацію на сході України, ймовірні сценарії її розвитку в короткостроковій перспективі.

Як зазначається у повідомленні, голова Військового комітету Альянсу відзначив вже досягнуті начальником Генштабу ЗСУ відчутні результати у реформуванні ввіреного йому відомства, особливо на фоні триваючих зусиль зі стримування російської військової агресії.