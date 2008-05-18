Стельмах: НБУ зазначає нівелювання стагфляції

Національний банк України відзначає нівелювання стагфляційних процесів та процесів рецесій в економіці країни. Про це заявив голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ журналістам в неділю, передає кореспондент УНІАН.

«Є позитивні тенденції в зростанні промислового виробництва та в зростанні ВВП», – сказав голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня В.СТЕЛЬМАХ у своєму виступі у Верховній Раді під час звіту про стан грошово-кредитного ринку заявив, що в економіці України спостерігаються ознаки стагфляції (одночасний спад виробництва і високий рівень інфляції).

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