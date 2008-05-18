Нацбанк прогнозує поступове зниження місячної інфляції

Голова правління Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє про те, що Рада НБУ не може визначитися зі своєю позицією щодо подальшої курсової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у неділю.

“Щось хвилюється Рада НБУ, але ми щось не отримали ніякої поради від неї – куди нам рухатись? – сказав В.СТЕЛЬМАХ.- Ми будемо працювати, як по закону, правлінням будемо встановлювати (офіційний курс гривні – УНІАН)”.

При цьому голова НБУ повідомив, що ситуація, коли офіційний курс гривні вищий за реальний курс, який склався на ринку, то на представників реального сектору економіки здійснюється додатковий фіскальний тиск. “Фіскальний тиск не оправданий і його треба вже закривати”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Серед іншого він зазначив, що НБУ прогнозує поступове зниження місячної інфляції. Водночас високий рівень інфляції в квітні голова Нацбанку пояснює значним зростанням попиту у передсвятковий період.

При цьому він зауважив, що в НБУ в поточному році не прогнозують літньої дефляції.