Балога про БЮТ, Регіони, коаліцію, Конституцію та інфаркт

Голова Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА скептично ставиться до можливості реалізації зміни Конституції спільними зусиллями Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1” в неділю.

За словами В.БАЛОГИ, це один з варіантів, який сьогодні обговорюється, але «насправді його не так легко втілити в життя».

«Це не піти на базар і домовитись про те, щоб щось купити дешевше – це набагато серйозніше. Питання стоїть про Основний документ держави. Якщо хтось думає, що можна сісти і домовитись за один вечір і терміново внести зміни в першому і другому читанні, я навіть не хотів би на цю тему дискутувати”, - зауважив В.БАЛОГА.

Голова Секретаріату також вважає, що нинішня коаліція має ще попрацювати над виконанням своїх передвиборчих зобов’язань, зокрема, «ця коаліція має прожити стільки, скільки дала обіцянок для суспільства, коли йшла на вибори у 2006 році».

Він висловив упевненість, що стосунки між НУНС і БЮТ будуть налагоджуватись. «Той інфаркт, який є в стосунках між БЮТ та «Нашою Україною», він станом на сьогодні є виліковним», – сказав В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату звернув увагу на те, хоч і важко, але з п’ятниці коаліція почала голосувати по тим чи іншим законопроектам. І тому він наразі не хоче «говорити жодного слова, яке б завадило стосункам всередині коаліції».

В.БАЛОГА також зазначив, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО фактично вибачилась публічно за те, що було зроблено у вівторок перед тим, як Президент України мав виступити у парламенті зі своїм щорічним посланням до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен був виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє й зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу й ложу суддів. Фракція БЮТ вимагала до початку виступу Президента у Верховній Раді прийняти антиінфляційні закони та кадрові рішення, зокрема про голову Фонду державного майна України.

Через блокування глава держави так і не виступив із посланням.