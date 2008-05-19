Тимошенко сподівається на інвестиції ЄБРР

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається на інвестиції Європейського банку реконструкції і розвитку в енергетичну і аграрну сфери нашої держави. Про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні Ради керуючих ЄБРР в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Я дуже розраховую, що Ви будете нашими партнерами в усіх програмах з енергозбереження, тому що такі дорогі енергоресурси так безглуздо витрачати не має права жодна країна», - підкреслила прем`єр-міністр.

Вона також висловила надію, що банк фінансуватиме всі проекти з розробки і виробництва альтернативних джерел енергії. «Ми багато говоримо про біосировину, про альтернативні джерела і я б дуже просила, щоб Ваші зусилля та інвестиційна політика були спрямовані на програми в цій перспективній сфері», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також у зв`язку з високими темпами подорожчання продуктів харчування вона виказала надію на інвестиції ЄБРР в аграрний сектор.

«Я розраховую, що Ваші фінансові можливості підтримають Україну в розвитку аграрного виробництва», - заявила прем`єр-міністра, підкресливши, що в нинішньому році урожай зернових очікується в двічі більшим, ніж у минулому.

«Такі можливості і потужності, які є в України в аграрному секторі можуть повною мірою дати результат і Україні, і світу, якщо ми з Вами об`єднаємо зусилля», – акцентувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила подяку керівництву банку за багаторічну і продуктивну роботу, в результаті якої реалізовано 160 проектів на 3,5 млрд. євро.