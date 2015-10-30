У зв'язку з вибухами у Сватовому пасажирські потяги тимчасово змінили маршрути прямування

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«За повідомленням управління інфраструктури та туризму Луганської облдержадміністрації й керівництва залізничного вокзалу Рубіжного, рух пасажирських потягів не відміняється, але змінюється їх маршрут», - йдеться в повідомленні.

Так, пасажирський потяг № 531 сполученням «Київ – Лисичанськ» до міста Куп’янська рухатиметься за існуючим розкладом. Далі прямуватиме через залізничні станції населених пунктів Красний Лиман – Попасна – Лисичанськ – Рубіжне.

Пасажирські потяги № 410 та № 610 сполученням «Харків – Лисичанськ» прямуватимуть через залізничні станції населених пунктів Ізюм – Красний Лиман – Попасна – Лисичанськ – Рубіжне. На залізничну станцію Куп’янська потяги не заходитимуть.

На залізничних станціях Красного Лиману та Попасної заплановані технічні зупинки з можливістю посадки та висадки пасажирів. Придбання квитків пасажирами на цих станціях буде організовано в самих потягах.

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Крім того, відправлення пасажирських потягів із залізничної станції міста Рубіжного буде проводитися за існуючим розкладом, через залізничні станції населених пунктів Лисичанськ – Попасна – Красний Лиман.

Пасажирський потяг №532 сполученням «Лисичанськ – Київ» з Красного Лиману прямуватиме до залізничної станції Куп’янська, далі – за існуючим маршрутом.

Пасажирські потяги № 410 та № 610 сполученням «Лисичанськ – Київ» прямуватимуть до залізничної станції Красного Лиману, потім Ізюм – Харків, оминаючи залізничну станцію Куп’янська.

Рух приміських дизель-потягів на ділянці Сватове – Попасна тимчасове припинено.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня у Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тис. тонн боєприпасів, через спрацювання сигнальної ракети виникла пожежа з подальшою детонацією та розльотом уламків боєприпасів. За даними ДСНС, внаслідок події загинуло 2 осіб та 4 особи травмовано.