Міноборони: пожежникам вдалося локалізувати вогнище на складі боєприпасів у Сватовому

10:35, 30 жовтня 2015
Суспільство
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Пожежа на території складу з боєприпасами у місті Сватове Луганської області локалізована.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони. "Станом на 09.30 30 жовтня 2015 року пожежа на території об’єднаного польового складу у місті Сватове локалізована, нових осередків пожежі не спостерігається, фіксуються поодинокі розриви боєприпасів але без розльоту снарядів", - йдеться в повідомленні.

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Особовий склад Збройних сил спільно із працівниками підрозділів МВС, ДСНС приступив до інженерної розвідки та зачистки території навколо місця події, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня у Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тис. тонн боєприпасів, через спрацювання сигнальної ракети виникла пожежа з подальшою детонацією та розльотом уламків боєприпасів. За даними ДСНС, внаслідок події загинуло 2 осіб та 4 особи травмовано.

Водночас у прес-службі Міністерства оборони інформують, що, за уточненими даними, внаслідок пожежі та детонації було травмовано чотирьох військовослужбовців Збройних сил України, одна цивільна особа загинула та одна зазнала поранення.

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