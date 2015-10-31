Порошенко висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі російського лайнера А321
20:07, 31 жовтня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі російського пасажирського літака А321.
Президент України Петро Порошенко / Фото УНIАН
Відповідний запис він зробив у своєму Twitter.
"Висловлюю співчуття усім родинам загиблих в катастрофі російського пасажирського літака у Єгипті", - написав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, мешканці столиці несуть до посольства РФ у Києві квіти на знак співчуття.
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Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 224 особи, серед яких четверо громадян України.
Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.
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