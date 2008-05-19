Час готуватися до похолодання: до 12-17°

Завтра, 20 травня, у західних областях України очікуються грозові дощі, місцями сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на решті території буде мінлива хмарність, без опадів, лише у Київській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях вночі та вранці пройдуть окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважатиме південний і південно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат – пориви до 30-35 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, в західних областях та на узбережжі морів 18-23°; в Карпатах вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°.

21 і 22 травня у західній частині країни прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощі з грозами, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с; на решті території – мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південний і південно-західний, у західних областях – північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 23-28°, у південних і східних областях місцями 30°, у західних областях 16-21°; на високогір`ї Карпат уночі 7-12°, удень 12-17°.

23-24 травня очікуються дощі, місцями грози, лише 23 травня на крайньому сході країни, 24 травня у західних та північних областях буде без істотних опадів. Також синоптики прогнозують поступове зниження температури уночі (крім східної частини і Криму) до 7-13°, у західних та північних областях – до 2-8° тепла, на північному заході на ґрунті можливі слабкі заморозки; вдень – до 12-18° тепла, у південній та східній частині – до 17-23°.

У Києві та області 20 травня буде мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29° (у Києві 26-28°).

21 травня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, 22 травня – хмарна погода з проясненнями, дощі з грозами, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вітер буде південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

23 травня йтимуть дощі, місцями грози, 24 травня буде без істотних опадів. Очікується зниження температури: 23 травня вночі 9-14°, вдень 15-20°; 24 травня вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.