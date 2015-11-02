ДСНС виявила в зоні АТО вже 43,2 тисячі боєприпасів
11:51, 02 листопада 2015Суспільство
99 0
Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій з початку виконання робіт на сході України було виявлено та вилучено вже 43 226 одиниць боєприпасів (за добу – 70).
ДСНС знешкодила вже 43,2 тисячі боєприпасів на Донбасі / mil.gov.ua
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
З вказаної кількості виявлено та вилучено артилерійських снарядів – 7 717 (за добу – 11), мінометних мін – 4 625 (за добу – 14), бойових гранат та мін – 5 134 (за добу – 17), реактивних боєприпасів – 982, інших вибухонебезпечних предметів – 24 768 (за добу – 28).
Читайте такожБіля Маріуполя військові виявили мінне "пекельне поле" (фото)
Перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів 971 адміністративну будівлю та споруду, а також 5 167,29 гектара території (за добу – 38,35 гектара) та 37,5 гектара акваторії водойм.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter