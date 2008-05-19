З квітня спостерігається зниження обсягів іпотечного кредитування

В Україні з квітня цього року спостерігається зниження обсягів іпотечного кредитування.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник аналітичного відділу Української національної іпотечної асоціації (УНІА) Ірина КОВАЛИШИН.

За її словами, зниження обсягів іпотечного кредитування пов`язане з низьким рівнем ліквідності грошової системи країни.

Утім, вона вважає, що ситуація зі зниженням обсягів кредитування не є кризовою, оскільки зростання іпотечного ринку все-таки існує. За даними УНІА, за перший квартал 2008 р. зростання ринку іпотеки становило 13,9% - до 7,9 млрд. грн.

Експерт зазначила, що наприкінці 2007 р. – на початку 2008 р. українські банки мали в своєму розпорядженні достатню кількість гривневих ресурсів, а нині кредитування випереджає нарощування депозитної бази банків удвічі. Водночас на довіру до банківської системи впливає високий рівень інфляції та зростання цін.

За даними І.КОВАЛИШИН, станом на 1 квітня 2008 р. середня ставка за іпотечними кредитами в гривні в Україні становила 15,25%. Зараз у більшості банків вона зросла до 18%, а в деяких випадках - до 20-24%. Водночас деякі банки припинили видавати кредити в національній валюті.

Водночас українським банкам стає дедалі важче залучати міжнародні ресурси через іпотечну кризу в США, яку супроводжують зростання ставок і ризиків.

За словами експерта, за перший квартал 2008 р. ставка за іпотечними кредитами в доларах і євро зросла на 0,5%. Станом на 1 квітня середня іпотечна ставка в доларах становить 13%, у євро - 12,5%. Середня іпотечна ставка в іноземній валюті нині становить 14-14,5%.

І.КОВАЛИШИН зазначила, що офіційно банки не зменшили терміни кредитування та продовжують видачу кредитів на 20-30 років.

Водночас, на думку експерта, серед тенденцій, що почалися минулого року, спостерігається переорієнтація іпотечного кредитування на споживче.

За даними УНІА, за перший квартал цього року в загальному обсязі виданих кредитів 37,5% припадали на придбання житла, а 57,1% - на споживчі цілі під заставу житла.

Довідка УНІАН. Українська національна іпотечна асоціація (УНІА) об`єднує 37 організацій, які працюють на ринках фінансів і нерухомості, і представляє інтереси 90% іпотечного сектору за обсягами виданих кредитів. Метою створення і діяльності УНІА є розвиток іпотечного ринку України.