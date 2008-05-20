Moody`s: дефіцит Держбюджету України буде на рівні 2-2,5% ВВП

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s прогнозує, що дефіцит Державного бюджету України в середньостроковій перспективі буде в рамках 2-2,5% ВВП. Про це йдеться в повідомленні Moody`s.

При цьому агентство відзначає, що при збільшенні сум позик українського уряду змін в пропорціях боргу не відбудеться, оскільки очікується і збільшення зростання надходжень до бюджету.

За оцінкою Moody`s, потенційно ризиками для країни є значний обсяг позик населення в іноземній валюті і високий рівень інфляції, яка стала викликом для нинішньої політики обмінного курсу Національного банку України.

Довідка УНІАН. Доходи Держбюджету України на 2008 рік затверджені у розмірі 215 млрд. 359,4 млн. грн. (загальний фонд - 168 млрд. 738,7 млн. грн., спецфонд - 46 млрд. 393,7 млн. грн.). Витрати - 232 млрд. 372 млн. грн. (загальний фонд - 186 млрд. 738,6 млн. грн., спецфонд - 45 млрд. 633,4 млн. грн.).

Дефіцит Держбюджету-2008 - 18 млрд. 822 млн. грн.

Держбюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).